Американските смартфони не са като европейските. Разликата ще ви удиви

iPhone изглежда почти еднакво във всяка държава, но в действителност моделите се различават в зависимост от пазара, за който са предназначени. Причината е комбинация от технически изисквания на мобилните мрежи и местните закони. Затова устройствата, продавани в САЩ и в Европа, имат някои съществени различия както в хардуера, така и в софтуера. Част от тези промени се отнасят до SIM картите, поддръжката на 5G и правилата за използване на приложения.

eSIM срещу физическа SIM карта

На американския пазар новите поколения iPhone - включително серията iPhone 17 - се предлагат само с eSIM. Това означава, че телефоните нямат слот за физическа SIM карта и работят изцяло чрез електронна SIM.

Според анализи този подход носи малко техническо предимство, тъй като освобождава пространство в устройството и може да допринесе за около 5 процента по-дълъг живот на батерията.

Европейските модели обаче обикновено комбинират два варианта - традиционен nano-SIM слот и поддръжка на eSIM. Това дава повече гъвкавост на потребителите, особено при пътуване или използване на различни мобилни оператори.

Различна поддръжка на 5G мрежите

Друга важна разлика е свързана с 5G технологията. Моделите на iPhone, предназначени за САЩ, поддържат и т.нар. mmWave 5G - изключително бърза версия на мрежата от пето поколение.

Тази технология обаче работи само в ограничени райони и изисква специална инфраструктура, която на практика е изградена основно в Съединените щати.

В Европа iPhone моделите използват предимно 5G мрежи под 6 GHz. Те не достигат същите максимални скорости като mmWave, но имат значително по-широко покритие и по-добра стабилност на сигнала, включително в закрити пространства.

Софтуерни функции и регулаторни правила

Разликите между двата региона не се ограничават само до хардуера. Европейското законодателство, по-специално Законът за цифровите пазари, наложи редица промени в начина, по който функционира iPhone.

При първоначалната настройка потребителите в Европейския съюз могат да изберат различен браузър по подразбиране, а не само Safari.

Освен това е позволено инсталирането на приложения от алтернативни магазини или директно от разработчици, както и използването на други методи за плащане извън системата на App Store.

Тези възможности засега не са достъпни за потребителите на iPhone в Съединените щати.

Разлики и в гаранционните условия

Европейските потребители имат и по-силна законова защита при покупка на електроника. Законодателството на Европейския съюз изисква минимална двегодишна гаранция за подобни устройства.

В САЩ стандартната гаранция за iPhone обикновено е една година, освен ако клиентът не закупи допълнителна сервизна програма.

Има ли значение откъде купувате iPhone

В ежедневната употреба разликите между двата варианта рядко се усещат. Основното техническо предимство на американската версия е малко по-дългият живот на батерията.

Ако човек използва мобилен оператор в САЩ, който поддържа mmWave мрежа, покупката на американски модел може да има смисъл.

За повечето потребители обаче iPhone ще работи почти по един и същ начин независимо от региона, в който е закупен. Разликите по-често се усещат в цената - устройствата в САЩ обикновено са по-евтини от тези на европейския пазар, докато функциите често зависят повече от настройките на Apple акаунта, отколкото от самия хардуер.

