Американските смартфони не са като европейските. Разликата ще ви удиви
Причините се крият както в хардуерните разлики, така и в законовите изисквания
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Причините се крият както в хардуерните разлики, така и в законовите изисквания
При подозрения за съмнителни дейности могат да се спират фирми Един човек да може да притежава до десет СИМ карти за предплатени телефонни услуги. То...
София. Да имаш 237 СИМ-карти на твое име и да не знаеш. Този вариант е напълно възможен, ако останете без лични документи. Това се случило на студентк...