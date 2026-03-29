Ученици създадоха хит приложение за евтини покупки

Двама ученици от Велико Търново създадоха приложение, което помага на хората само за секунди да откриват най-ниските цени в магазините. Атанас Чобанов и Калоян Николов разработват "ПромоМания" с идея да улеснят ежедневното пазаруване и да спестят време и средства. Проектът вече набира популярност и се използва от реални потребители. Приложението е безплатно и събира на едно място офертите от големите търговски вериги.

Двамата младежи са ученици в Природо-математическата гимназия „Васил Друмев“ и са посветили близо година на разработката. Калоян е в 11-ти клас, а Атанас в 12-ти, като и двамата съчетават обучението си със създаването на реален технологичен продукт.

„Това е приложение, което събира всички намаления от големите вериги на едно място. По този начин хората спестяват време и пари“, обяснява Калоян пред Нова телевизия. Идеята се ражда през август, когато започват разговорите за смяна на валутата.

Потребителите правят безплатна регистрация и получават достъп до всички седмични оферти. При избор на продукт се показват подробности и сравнение на цените във различни вериги, а алгоритъмът автоматично изчислява общата стойност на избраните покупки.

Към момента в приложението са включени четири магазина, като целта е обхватът да се разширява. Разработчиците използват изкуствен интелект, както и връзки със карти и навигационни услуги, за да улеснят ориентацията на потребителите.

Проектът получава подкрепа и от училището. Учителят Георги Игнатов подчертава, че целта е учениците не само да използват технологии, а да ги създават.

"ПромоМания" вече е достъпно в Google Play, а предстои да бъде пуснато и в App Store. Пред Атанас и Калоян стоят нови цели - участие във финалния кръг на националната олимпиада по информационни технологии и разширяване на приложението с повече търговски вериги и нови езици.

