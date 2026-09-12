Дафинов лист под телефона? Нов ритуал обещава късмет и пари
Стара символика се премести в калъфа на смартфона, а социалните мрежи превърнаха древния лавър в модерен талисман
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Стара символика се премести в калъфа на смартфона, а социалните мрежи превърнаха древния лавър в модерен талисман
Серията включва и специализирани инструменти за грижа за слуха
Оказва се, че жената е с изгаряния от първа степен. Тя е настанена за пет дни в болница
Умните устройства се превръщат в мания и собствениците им вече са готови да харчат луди пари не само за тях, но и за прилежащите им аксесоари. И ако м...