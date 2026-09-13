Нов слух за НЛО в село Ключ. Кой е Киро Извънземният?
Извънземни няма, но селото си заслужава да се посети заради Самуиловата крепост
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Извънземни няма, но селото си заслужава да се посети заради Самуиловата крепост
Благотворителната акция на BILLA България се провежда през целия месец февруари
Инициативата на BILLA България финансира значими български обекти
Настъпването на Първа пролет обогати зеленината в района на Национален парк – музей „Самуилова крепост". Няколко организации се обединиха, за да напра...
Археолози са готови да продължат проучванията на Самуиловата крепост, които са започнали още през 2004-2005 година. Целта им е да се разкрие не само ц...
Благоевград. Напливът към Самуиловата крепост край Петрич не секва и по празниците. Затова почти непрекъснато там има служител на Националния парк – м...
Благоевград. Край на отлагането на откриването на обновената Самуилова крепост. Този месец събитието ще е факт въпреки политическата криза у нас. „Няк...
Канят и македонци за откриването на ремонтираната старина
Петрич. Никак не е случайно, че величествената Самуилова крепост е част от 100-те национални туристически обекта в България. Намира се на десния бряг...
Благоевград. Гърци и македонци са сред редовните посетители на Национален парк - музей "Самуилова крепост", който е сред стоте забележителности на Бъл...
Петрич. Самуиловата крепост ще посреща в пълния си блясък наши и чужди туристи. Забележителната историческа находка ще бъде ремонтирана с европейски п...