Всичко за Самуилова Крепост

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Стягат крепостта на Самуил

Стягат крепостта на Самуил

Петрич. Самуиловата крепост ще посреща в пълния си блясък наши и чужди туристи. Забележителната историческа находка ще бъде ремонтирана с европейски п...

04 август | 10:36
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