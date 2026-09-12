Поредна цигания в София. Потрошиха новото метро
Само три дни след пускането му
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Само три дни след пускането му
Задържани са двама от бургаския квартал "Победа"
Няколкостотин души от ромския кв. "Победа" в Бургас се изсипаха тази сутрин пред общината
Всички входно-изходни артерии на града са блокирани от полиция, а също центърът и всички квартали.
ДПС заедно с уж правозащитни организации като Българския хелзинкски комитет и други са сред преките виновници за окаяното състояние на циганския етнос...
„Никога не сме били в обятията на циганите, а в обятията на собствените страхове”, смята социалният антрополог...
Сериозен конфликт възникна между местната администрация и група роми в град Муаран (департамент Изер), в източната част на страната.Както съобщи кметъ...
„Цигани разцепиха крака на брат ми с брадва, дойдоха въоръжени с метални пръти, бухалки, мотики и брадви". Това разказа пред бТВ един от участниците в...
Плевен. Трима плевенски цигани, осъдени за сводничество в немския град Бремен, се върнаха в България. В родината обаче те бяха арестувани и им бяха п...
Сливен. Новозагорски цигани посегнаха на полицаи, плашейки ги с убийство. Скандалът се разразил около 23,30 часа на 2 март, съобщиха от полицията в Сл...
Париж не иска мургавите ни сънародници, но май и ние много не ги щем