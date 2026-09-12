Мария Габриел отново се появи. Висок пост
Специален поздрав от шефа на ЕНП
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Специален поздрав от шефа на ЕНП
Номинацията на Мария Габриел е за доказаната й отдаденост, упорита работа и ангажираност за по-силен глас на жените в Европа...
Зам.-председателят на Групата на ЕНП в Европейския парламент и ръководител на българската делегация в Групата на ЕНП – Мария Габриел, беше преизбрана...