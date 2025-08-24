НОИ с важна информация за еврото и пенсиите

Кампания информира възрастните хора за превалутирането на пенсиите в евро.

Националният осигурителен институт (НОИ) провежда информационна кампания за превалутирането на пенсии и обезщетения във връзка с предстоящото приемане на еврото като национална валута. Служители на Териториалното поделение (ТД) на НОИ посещават домове за стари хора и дневни центрове за настаняване от семеен тип, съобщиха от ведомството .

Пред възрастните хора се представя информация за правила за превалутиране от лев към евро, как става закръглянето при превалутиране на пенсии, обезщетения и добавки, какво ще изтеглят от банкомати, какви са сроковете за получаване на информация относно паричните стойности във валута лев за пенсии, добавки и обезщетения към датата на превалутиране, кои са институциите, към които може да бъде подаден сигнал при съмнение за злоупотреба. Разясняват се и мерките за защита на хората от злоупотреби.

На 26 август експертите ще посетят дома за възрастни хора в Пазарджик, а до момента кампанията е преминала през домовете във Велинград, Батак и с. Главиница, уточняват от ТД на НОИ.

Инициативата продължава и с планирани посещения на пенсионерски клубове и пощенски станции в региона.

Кампанията се провежда на национално ниво.

