Политика

ДПС предложи НСО да освети информацията за всички охранявани лица и разходите за тях от 2013 година насам

Решението цели осигуряването на прозрачна и изчерпателна информация, поради големия обществен и медиен интерес

ДПС предложи НСО да освети информацията за всички охранявани лица и разходите за тях от 2013 година насам
19 юни 26 | 14:21
90
Григор Атанасов

Народното събрание да задължи началника на Националната служба за охрана да предостави цялата информация и документи, включително класифицирана информация за охраната на Делян Пеевски и всички други лица, на които е предоставяна охрана за периода от 2013 г. до днес.

Това предлага проект за решение на НС, внесен от ПГ на ДПС.

Решението цели осигуряването на прозрачна и изчерпателна информация, поради големия обществен и медиен интерес към основанията, реда и продължителността на предоставяната охрана от НСО на лица, заемащи или заемали висши публични длъжности, както и към начина, по който се разходва публичен финансов ресурс за осъществяване на такава охрана.

Приемането на проекта на решение ще създаде възможност за надлежно, законосъобразно и институционално предоставяне на информацията, без да се нарушават изискванията за защита на класифицираната информация, като едновременно с това ще гарантира прозрачност, отчетност и защита на обществения интерес, се посочва в мотивите за решението.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове:
Автор Григор Атанасов

Още по тема ДПС
ПГ на ДПС внесе пакет законопроекти, свързани с правата на представителите на турската и мюсюлманската общност

ПГ на ДПС внесе пакет законопроекти, свързани с правата на представителите на турската и мюсюлманската общност

В пакета са промени в Закона за гражданската регистрация, Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица и Изборния кодекс

Политика
18 юни | 13:56
0 коментара
517
Още от Политика
Коментирай