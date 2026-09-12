MINI спира Coupe и Roadster
Компания MINI, която е част от BMW, официално потвърди, че се отказва от два от моделите си - Coupe и Roadster. Това съобщи топ мениджърът на американ...
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Компания MINI, която е част от BMW, официално потвърди, че се отказва от два от моделите си - Coupe и Roadster. Това съобщи топ мениджърът на американ...
Cooper идва с нови 3 и 4-цилиндрови двигатели Британският автомобилен производител MINI, който е собственост на германската групировка BMW, ще покаже...
Mini Cooper Paceman продължава да събира погледите на родната публика при дебюта си в България на Автомобилен салон София 2013. След седмия модел на...