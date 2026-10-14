В Левски отложиха важно решение

Новата структура в управата на Левски все още не се е напаснала към темпото на работа, което се изисква за един футболен клуб от такъв ранг. И това е причината да се отлага едно от най-ключовите решение за бъдещето на „сините“.

„Мач Телеграф“ съобщава, че то е свързано с школата и ще помогне на шампионите да бъдат равнопоставени на конкурентите си. Най-вече ЦСКА и Лудогорец. Става въпрос за таксите за наборите, които се състезават в елитните групи. Още старото ръководство на „сините“ е обмисляло те да отпаднат, когато Левски си стъпи финансово на крака. И сега са направени нужните за целта постъпки пред Борда на директорите.

Структурата обаче все още не е дала одобрението си. Причината е, че се обмислят детайлно какви ще бъдат плюсовете и минусите от такъв ход.

Иначе на „Герена“ направиха едно доста добро подобрение в школата. И то бе свързано с възнагражденията на треньорите. Целта е те да бъдат спокойни и да мислят само за футбол.

Това за таксите пък може да спре текучеството на футболисти към ЦСКА, ЦСКА 1948 и Славия. И двата „червени“ тима не само, че не търсят пари от играчите, но и им дават бонуси при добро представяне.