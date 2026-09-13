Левски ще има нов директор до дни
Той ще замени Павел Колев, който е в оставка.
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Той ще замени Павел Колев, който е в оставка.
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