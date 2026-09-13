Димитър Стоянов впечатлен от новото лице на армията
Министърът отличи модерните системи и промяната в начина на водене на бой
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Министърът отличи модерните системи и промяната в начина на водене на бой
Искаме гарантиране правото на българите в РСМ на самоопределение
Съединените щати силно подкрепят своя съюзник и ценен партньор България
Украинските сили „притискат“ руските войски и освобождават териториите
Това е първата победа на украинските сили на този фронт
Новото развитие е знак, че руските сили в региона губят на контрол
Гърция „е положила основите на едно по-оптимистично бъдеще“
Армията на Русия напредва към две села от Запорожка област в Южна Украйна
Съобщенията последваха няколко дни на очевиден украински напредък
Ваксината срещу коронавирус ще се появи в Америка много скоро, убеден е президентът
Ннито един кандидат не е постигнал достатъчно напредък
Премиерът проведе телефонен разговор с изпълнителния заместник-председател на Европейската комисия Маргрете Вестегер
Клубните ни отбори с по-добър шанс за новия сезон
Гърция не е постигнала напредък. Това каза председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер по време на разискванията на тема финансирането на ст...
Брюксел. България е постигнала известен напредък, но въпреки това той не е достатъчен. Развитието все още е крехко, а общественото доверие е подкопано...
София. „Имаме висок политически ангажимент за провеждане на съдебната реформа и ще търсим максимално широко политическо съгласие за нея, за да може в...
"В управлението на европейски средства виждаме, че има напредък, но той е много малък. Има още много какво да се желае". Това каза Ингеборг Гресле, ко...
София. „Наблюдава се едно ускорение на изпълнението на оперативните програми (ОП), има още накъде да се ускори според мен". Това каза вицепремиерът Зи...