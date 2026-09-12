Пробив в науката. Учени със смайващи открития за звездите
Явлението се нарича "събитие на приливно разрушаване“
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Явлението се нарича "събитие на приливно разрушаване“
Досега се смяташе, че това се случва само в научната фантастика
Участва в комедиен сериал, единственият герой в "Стар Трек", който играе сам себе си
Черните дупки могат да водят към други вселени, смята прочутият британски физик Стивън Хокинг, цитиран от електронната версия на в. "Индипендънт". Хок...
Британски учени са открили пет нови свръхмасивни черни дупки и предполагат, че това е само малка част от подобните обекти, скрити от нас от космически...
Сирия и Ирак станаха информационни "черни дупки" Клое Купо, Франс прес Вземане на заложници, екзекуции, омраза към западните журналисти: контролиран...