Еретикът, който погледна към небето и промени завинаги света
Истинската причина за изгарянето на Джордано Бруно на клада
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Истинската причина за изгарянето на Джордано Бруно на клада
Учените искат да знаят повече за тези планети, за да разберат дали някоя от тях се намира в "обитаема" зона
Те са на 200 светлинни години от Земята
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