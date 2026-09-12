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Телескоп на НАСА блокира

Телескоп на НАСА блокира

Телескопът „Кеплeр" на американската агенция за космически изследвания (НАСА), известен като "ловеца на планети", е блокиран от техническа неизправно...

16 май | 10:46
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