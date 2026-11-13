Извънземните може да се крият на най-невероятни места. Учените вече знаят къде да ги търсят
Възможно ли е първият ни контакт с извънземен живот да изглежда съвсем различно от представите ни?
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Възможно ли е първият ни контакт с извънземен живот да изглежда съвсем различно от представите ни?
Европейската космическа агенция излъчи на живо изображения на Марс
София. Днес депутатите одобриха проекта на Споразумение за Европейска кооперираща държава между правителството на България и Европейската космическа а...