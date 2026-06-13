Петък 13-и ще донесе много късмет на 3 зодии
Очаква ги чудесен ден
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Очаква ги чудесен ден
Това е втората толкова голяма награда, която е спечелена в рамките на няколко месеца
Само 10 дни след атентата срещу Алексей Петров с гранатомети Георги Цветанов катастрофира, Пламен Устинов бе посечен с брадва Петък 13 се оказа фата...
Денят Петък 13-ти от незапомнени времена досега продължава да предизвиква у много хора неясното усещане на първобитен страх. На тази дата мнозина са т...
Драматичен театър „Никола Вапцаров" в Благоевград кани любителите на Мелпомена точно в петък, 13-и. И то на постановката „Умирай лесно!?" напук на ст...
Фатален петък 13-и за втори път тази година. Внимавайте черна котка да не ви мине път, върнете се с една крачка назад, ако това стане. Много хора се с...
Тази година суеверните ще треперят три пъти, за последно - през ноември Бог изгонил Адам и Ева от рая на прокълнатата дата Ето че и този петък ще е...