Всичко за Петък 13-И

Следете всички новини, анализи и коментари за Петък 13-И. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

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Петък 13-и е!

Петък 13-и е!

Денят Петък 13-ти от незапомнени времена досега продължава да предизвиква у много хора неясното усещане на първобитен страх. На тази дата мнозина са т...

13 ноември | 7:20
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Пак ще е петък, 13-и!

Пак ще е петък, 13-и!

Тази година суеверните ще треперят три пъти, за последно - през ноември Бог изгонил Адам и Ева от рая на прокълнатата дата Ето че и този петък ще е...

09 март | 22:30
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