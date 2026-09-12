Тя е най-бързата и се движи около черната дупка
Скоростта ѝ се равнява на повече от 8 процента от тази на светлината
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Скоростта ѝ се равнява на повече от 8 процента от тази на светлината
Съдържанието на кислород в нея е около 240 пъти по-ниско от това в Слънцето
Изображението обхваща 65 000 светлинни години
Събудила се е и има рентгенови изблици на почти редовни интервали
Двете галактики вече да са започнали да си разменят звезди
Телескопът "Хъбъл" разкрива ново изображение
Typиcтитe щe тpябвa дa пpeминaт извecтнo oбyчeниe
Тя бе документирана с космическия телескоп "Джеймс Уеб"
Има и удобни метеорологични условия за любителите астрономи с телескоп
Този катаклизъм вероятно се е случил преди около 12 000 години
Гигантска черна дупка с мача около 4 милиона слънца
Това можело да бъде и доста лесно
Радиация, спиране на еволюцията и склонността на интелигентните форми на живот към самоунищожение са сред причините
От 2012 година вече живеем в друга времева линия
Най-вероятно - в предградията й
Инфрачервения космически телескоп Nancy Grace Roman ще преброи точната им бройка
SPT0418-47 се намира на 12 милиарда светлинни години
HSC J1631+4426 е на около 430 милиона светлинни години в съзвездието Херкулес
Атомният кислород е третият най-често срещан елемент във Вселената, след водорода и хелия
Мащабно проучване е установило, че галактиката ни може да бъде дом за извънземни цивилизации