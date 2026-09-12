Тя е най-бързата и се движи около черната дупка
Скоростта ѝ се равнява на повече от 8 процента от тази на светлината
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Скоростта ѝ се равнява на повече от 8 процента от тази на светлината
Молекулата еритрулоза, открита в облак от газ и прах, може да разкрие как животът се е зародил на Земята
Събудила се е и има рентгенови изблици на почти редовни интервали
Двете галактики вече да са започнали да си разменят звезди
Имената на галактиките
Според астрономите звездите там са разположени толкова нагъсто, че могат да си взаимодействат
Наслада за очите е да се наблюдава нашата Галактика
Чудили ли сте се някога как е изглеждала нашата галактика Млечния път в ранната си история?
Има и удобни метеорологични условия за любителите астрономи с телескоп
Този катаклизъм вероятно се е случил преди около 12 000 години
Не са изключени 4 враждебни цивилизации
Никой не може да разбере какъв е източникът на радиосигналите
Това можело да бъде и доста лесно
Радиотелескоп в Република Южна Африка също е използван за изображението
SPT0418-47 се намира на 12 милиарда светлинни години
Мофет Фийлд. Еднa от всеки пет подобни на Слънцето звезди в Млечния път имат планета с размерите на Земята, която се намира в правилната зома за нал...