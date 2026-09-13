Николета наложи казармен режим на Венелин Петков
Във вразка с виждането на децата им
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Във вразка с виждането на децата им
След пет години от уволнението му
Как е с новото начинание
Събраха ли се журналистите?
Двамата се разделиха през 2022-а
Тя набляга на майчинството и на работата си
Случващото се след скандалната раздяля
За да преодолее огромния шок в живота си
51-годишният новинар вече направо не прилича на себе си
Венелин беше директор на „Новини и актуални предавания", а Гена техен главен редактор и неговата дясна ръка в бТВ
Той сам съобщи в социалните мрежи
Журналистът разкри за случилото се
Двамата се разделиха не много отдавна
Какво се случва след раздялата с Николета
Какво се случва с кариерата на журналиста
Според слуховете той се е разделил с Николета Маданска
Пусна пиперлив пост във Фейсбук
Николета Маданска напразно чакала да се види булка
Решението е на Софийския градски съд
Прави пари като инфлуенсър