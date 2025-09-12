Истина ли е? Голяма промяна с Венелин Петков

Изненада с наша бивша звезда от екрана.

Венелин Петков се научи да кара сърф, стана ясно от социалките.

Снимки на днешния учител по английски език и бивш шеф в голяма телевизия пусна самият той от ваканцията си.

До края на август Венко изкара с двете си деца, а след това те отидоха при майка си - Николета Маданска.

Двамата родители отглеждат малчуганите, като си делят времето. Те са разделени повече от година.

