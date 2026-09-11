Деца със златни сърца замениха суетата с надежда
Випуск 2026 от Добрич се отказа от блясъка на абитуриентския бал
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Випуск 2026 от Добрич се отказа от блясъка на абитуриентския бал
Деби си е избрала тоалет в розово, елегантни високи обувки в цвета на роклята и си е сложила огърлица от блестящи перли на врата
Оказа се, че готвачката е фенка на моторите
Девет тийнейджъри в болница
Като си решат теста, трябва отново да се изолират
Двама души изнасилили 19-годишното момиче, преди да го удушат
Силистра. Полицейски автомобили ще ескортират автоколоните с абитуриенти по време на предстоящите балове в Силистра. Представители на ОД на МВР в г...
Апаши откраднаха от Габи парите на класа