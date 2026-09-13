Всичко за Теменужка Петков

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Не се отказваме от Южен поток

Не се отказваме от Южен поток

Проектът е важен за България, но трябва да се спази еврозаконодателството, заяви Петкова Синдикати и работодатели готвят протести наесен заради скъпи...

18 август | 22:40
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