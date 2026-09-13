Петкова посече слуховете! Обедняват ли българите
Финансовият министър представи конкретни данни за повишени разходи по всички направления
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Финансовият министър представи конкретни данни за повишени разходи по всички направления
Замразяване на сметките за ток не се предвижда, заяви енергийният министър Петкова
Проектът е важен за България, но трябва да се спази еврозаконодателството, заяви Петкова Синдикати и работодатели готвят протести наесен заради скъпи...