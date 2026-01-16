Дянков бръкна в раната! Вдигане на данъците

Преходът към еврото върви добре. Това каза в „Денят започва“ председателят на фискалния съвет Симеон Дянков, бивш вицепремиер и финансов министър в първия кабинет на Борисов. Според него инфлацията през 2026 година ще е по-ниска - около 4%.

„Наистина преходът върви добре главно, защото банките от много отдавна са готови и го очакват влизането в еврото от години. Политиците се забавиха“,каза председателят на фискалния съвет.

Той коментира и това, че при глоба за надценка, търговецът не е задължен да върне старата цена.

„Както обикновено нашите политици правят промените в последния момент, а като се правят в последния момент се изпускат неща и в действителност законът дава възможност да се глобяват недобросъвестните търговци, но те могат да продължат да си държат тези цени “, коментира Симеон Дянков.

По думите му голяма част от търговците вече са увеличили цените още преди да влезем в еврозоната.

"Затова инфлацията от юли се вдигаше. Декември е първият месец, който се поуспокои. Тази година инфлацията ще е по-ниска от 2025 година – някъде средно около 4%, вместо 5 - 5.5%. Това не е ефект, че сме в еврозоната и нещата са по-добри, а ефект, че търговците вече вдигнаха цените и няма да ги свалят независимо от глоби и нови закони", каза той.

По думите му някои сектори пазарът може да се саморегулира при достатъчна конкуренция.

„В други щете, не щете в магазина до вас млякото се е увеличило и ще го купите, защото на децата ви трябва мляко още тази сутрин...". Може да се иде в друг магазин, където е по-евтино? Търговците си говорят, не са островни държави. Това увеличение на цените, което го виждаме, то ще си остане, това е нормален процес“.

Той прогнозира, че март месец все още страната няма да има редовен бюджет. Той очаква това да стане в средата на годината.

Служебен кабинет едва ли ще се заеме с тази задача, особено след лошия опит с последния служебен бюджет, който беше откровено несъстоятелен.

„До тогава вървим по стария бюджет плюс увеличението от 5% за държавните служители, които вчера се увеличиха. Защо 5% - защото инфлацията към декември е 5%.“

Според него това от една страна е успокоило държавните служители, но от друга е отворило дупка във възможностите за допълнителни проблеми с бюджета. Това увеличение струва около 430 млн. евро годишно – около 35 млн. евро месечно. Проблемът не е само сумата, а прецедентът.

В удължителен бюджет по закон не трябва да има нови разходи.

„След като имаш такава пробойна, аз ако съм на политическите партии, ще започна да предлагам – ето социалистите предложиха за Великден, за Коледа, в закона се запише, да има допълнителни надбавки. Те ще го предложат в парламента, която политическа сила ще гласува срещу това точно преди избори. Това ще мине, след това някоя друга партия ще предложи друго“

Той отново каза, че реалният дефицит вече е над 3%.

„И за миналата, и за тази година имаше удивително с „творческо счетоводство“, за да стигнем 3%. Успяхме да убедим Европа, тя също искаше да бъде убедена“, коментира Симеон Дянков.

Според него е неизбежно да се преосмисли данъчно-осигурителния модел, но трябва да има публичен дебат и редовен кабинет за това.

"Неизбежно е да се увеличава данъчното бреме, голяма грешка беше на правителството, но е неизбежно", каза бившият финансов министър

