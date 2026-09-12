Семейство Христанови: 21 години тичаме рамо до рамо, ръка за ръка
Тя е бетон, благодарен е Иван. Той винаги довършва започнатото, казва Ива
Следете всички новини, анализи и коментари за Балет. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Тя е бетон, благодарен е Иван. Той винаги довършва започнатото, казва Ива
Танцовият диалог е за настоящето, паметта и избора
Шест вечери балет през февруари
На 2 октомври ще е на сцената на Националния музикален театър
Принцесата продължава да се възстановява
Какво се случва в Швейцария
Градът посреща едно от най-емблематичните събития в света на културата - Фестивал на оперното и балетното изкуство
Отговор дават звездите на „Арабеск“ в “Снежната кралица”
Държавна опера-Стара Загора представя коледно-новогодишна програма
Става въпрос за ветерана Едисон Кавани
”. На професионалния балет на операта ще партнират малките таланти от детско-юношеската студия за опера и балет „Маргаритки“.
От Болшой театър принудиха баща ми да напусне, но той остана верен на изкуството и Русия, споделя световният маестро на балетаСофийската опера предста...
Полина Кабанкова започва да танцува на 6 в студиото „Глория". На 10 посещава уроци по джаз балет. Като тийнейджър вече печели регионални и национални...
Нашумелият балет "Флекс" от Русия ще танцува за първи път пред българска публика на 8 октомври в зала номер едно на НДК. Трупата, която се радва на го...
Градът на ЮНЕСКО и тази година спази традицията да отбележи празника си с множество събития на различни сцени. Несебър поднесе на гражданите и хилядит...
Премиерата на Сергей Бобров в Летния театър довечера е сред акцентите на "Варненско лято" Почитателите на Терпсихора ще се насладят довечера на изящн...
Романтичната гора на парка в столичната Военна академия, която тази година става на 110, за седми пореден път става оперна и балетна сцена. Класически...
Туристи отдъхват от спусканията в Пирин планина с „Лешникотрошачката" и „Жизел" Спорт и изкуство съчетава за няколко курортът Банско. Не само скиори,...
Не само скиори, но и изкуство ще има през зимния сезон в курорта Банско. След изключителния успех на балетната трупа на Държавна опера - Варна на І Ме...
Коледата дойде в НДК. Препълнената зала 1 беше разтърсена от аплодисменти за прекрасния танцов спектакъл "Лешникотрошачката" на П.И. Чайковски, който...