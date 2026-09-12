Всичко за Балет

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Ски и балет в курорта в Банско

Ски и балет в курорта в Банско

Туристи отдъхват от спусканията в Пирин планина с „Лешникотрошачката" и „Жизел" Спорт и изкуство съчетава за няколко курортът Банско. Не само скиори,...

06 януари | 15:21
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Балет през зимата в Банско

Балет през зимата в Банско

Не само скиори, но и изкуство ще има през зимния сезон в курорта Банско. След изключителния успех на балетната трупа на Държавна опера - Варна на І Ме...

24 декември | 14:30
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