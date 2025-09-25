Балет спектакълът "Парижки нощи" гостува в София

На 2 октомври от 19:00 часа сцената на Националния музикален театър „Стефан Македонски“ в София ще се превърне в притегателна точка за ценителите на танцовото изкуство. Балетът на Държавна опера – Стара Загора ще представи своята най-нова постановка – „Парижки нощи“, впечатляваща балетна фантазия в четири части, създадена от хореографката и режисьор Донвена Пандурски.

Юбилейно събитие с международен екип и размах

Гостуването в София е по покана на Международния музикален фестивал „Софийски музикални седмици“ и е част от празничната програма по повод 100-годишнината на Старозагорската опера. Постановката е създадена със специален замисъл – да покаже богатството на живота, въплътено в силата на музиката и танца, и да срещне публиката с творчеството на трима композитори: Карл Мария фон Вебер, Сергей Рахманинов и Жак Офенбах.

Вълшебен свят от музика, танц и цветове

В този танцов разказ Париж е не просто географска сцена, а символ – град на контрастите, на светлината и сенките, на младостта и зрелостта, на традицията и модерността.

Либретото и хореографията са дело на Донвена Пандурски, а сценографията и костюмите са сътворени от художника Павел Шаппо, който е облякъл спектакъла в пъстри, изящни и съвременни форми. Над 80 костюма и внушителен състав от 54 балетни артисти ще оживят парижките нощи в танцов ритъм, обединявайки класическия балет с неокласика и модерни движения.

Четири нощи – четири лица на живота

„Парижки нощи“ е едновременно сюжетна приказка и философска притча. Танцовата история е разделена на четири „нощи“, които пресъздават различни фази от житейския път на една жена:

Първата нощ е мечтата на Младото момиче, показана в четири състояния – невинност, копнеж, любопитство и изненада.

Втората нощ е сън, едновременно красив и кошмарен – мигът, в който Порасналото момиче е на прага да се превърне в жена.

Третата нощ – наречена „Странната“ – разкрива вътрешните тревоги и желания на Младата жена.

Четвъртата нощ, озаглавена „Парижко веселие“, по музика на Офенбах, въвлича зрялата жена в еуфорията на парижкия нощен живот, където тя се опитва да надмогне страха от остаряването.

Артистите

На сцената ще блеснат солистите Анелия Димитрова, Ромина Славова, Клара Ферер, Фиорди Лоха, Томоки Ишиго, Максим Сиденко, както и кордебалетът на Старозагорската опера. Художествен ръководител на трупата е примабалерината Силвия Томова, чието име е синоним на високи художествени стандарти и страст към танцовото изкуство.

Посланието на спектакъла от хореографът Донвена Пандурски:

„Това е спектакъл, който възхвалява и се прекланя пред чудния дар, който всички ние притежаваме – човешкия живот с неговата пъстрота и противоречивост. Париж е символът на тази пъстрота – град, в който кипят и се преплитат радост, тъга, мечти и реалност. Надявам се зрителите да потънат в нашия вълшебен свят и да се върнат към ежедневието си с усмивка“.

В есенното издание на фестивала предстоят редица стойностни концерти, които може да видите тук. Фестивалът е част от културните календар на Столична община и се осъществява с подкрепата на Общината и НФК.

