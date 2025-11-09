Лили Владимирова и Емил Чушев показват икони в "Нюанс"

Традициите са невидимата нишка, която свързва миналото и настоящето. Иконите на Лили Владимирова и Емил Чушев са нагледен пример за това. И двамата се занимават с иконопис повече от 30 години и споделят обща страст, ателие и галерия. Именно в „Нюанс“ от 11 до 30 ноември можете да се докоснете до произведенията им от последните три години.

Иконите на Лили Владимирова са създадени по възрожденски образци. Те са преклонение към красотата и святостта на един от най-емблематичните периоди в българската история на духовното изкуство. Творчеството ѝ е характерно с многофигурни композиции, чиито образци са своеобразен връх в българската иконна живопис.

Емил Чушев черпи вдъхновение от византийската традиция, неразривно свързана с българската духовна история. Неговите икони се отличават с простота, лекота и вътрешно смирение. Той намира знаци в житейския си път, които да го насочват какво да изобрази. Сред най-честите теми в неговото творчество са Богородица с Младенеца, Христос Вседържител, както и светците закрилници – образи, които излъчват покой, топлина и съзерцание.

Изложбата „Икони“ е среща между двама майстори, за които иконата не е просто образ, а път към вярата, търпението и светлината. В техните творби миналото и настоящето се преплитат в едно, за да напомнят, че духовното изкуство е живо и продължава да вдъхновява.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com