Лили Владимирова и Емил Чушев показват икони в "Нюанс"
Минало и настояще се преплитат в творбите на двамата автори
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Минало и настояще се преплитат в творбите на двамата автори
От 24-ти юни до 13-ти юли галерия „Нюанс“ представя
Андрей Янев открива есенния сезон с изложбата “Общение”
Гледаме картини на известната художничка от различни периоди в живота й
Нора Ампова рисува край езерото, показва картините в „Нюанс“
Известният художник твори без страх от експерименти
"От символизма до реализма" се нарича експозицията на големия художник, която може да се види на сайта на галерията
Известната художничка гостува със специална експозиция в „Нюанс“
Съпрузите Албена Михайлова и Камен Танев за първи път показват съвместна изложба
Някои от тях сме пропуснали, други са ни били забранени, казва големият художник
Велислава Гечева, която победи в конкурса за съвременно българско изкуство на галерия "Нюанс", показва великолепните си платна в изисканото столично п...
"Извървени пътища", творба от изложбата, която може да се види до 16 април
Показват творби от Дечко Узунов и Любомир Далчев до Светлин Русев и Рошпака "Летни акценти" е надсловът на общата експозиция на български художници о...
Пейзажи и портрети разкриват фината душа на даматаГолямата художничка реди прекрасни платна в столичната галерия "Нюанс" Дора Бонева ще разкрие душат...