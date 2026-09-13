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20 класици в галерия "Нюанс"

20 класици в галерия "Нюанс"

Показват творби от Дечко Узунов и Любомир Далчев до Светлин Русев и Рошпака "Летни акценти" е надсловът на общата експозиция на български художници о...

05 юли | 20:20
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