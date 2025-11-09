Ново начало за Джеймс Бонд

Антъни Хоровиц поема щафетата от Иън Флеминг и със „Завинаги и още един ден“ поставя завладяващо ново начало на историята за най-популярния британски шпионин – Джеймс Бонд. “007 какъвто никога не сте го виждали – уязвим, изненадващ, но също толкова смъртоносен. Хоровиц е надминал себе си”, пише The Times. “Зашеметяващо! Атмосферата е като излязла от класически филм – аромат на море, пистолети, шампанско и опасност”, допълва Daily Mail. Бонд, Джеймс Бонд е сред най-популярните герои на планетата първо покрай романите на Иън Флеминг, а след това и заради една от най-успешните кино поредици. Със „Завинаги и още един ден“ Антъни Хоровиц /“Еднорог“/ поднася шпионски шедьовър, официално продължение на историята на Бонд, написано по идея и с одобрението на наследниците на Флеминг. Един от най-добрите съвременни майстори на криминални сюжети отвежда там, откъдето започва всичко – в самото начало на кариерата на Джеймс Бонд. Агент е намерил смъртта си при изпълнение на възложената му задача. Британското разузнаване се нуждае от негов заместник. Тогава се появява той – самоуверен, решителен, съобразителен и безмилостен. Джеймс се вълнува от първата си среща със самия М, няма търпение да получи своето разрешение да убива и да се впусне в първата си мисия. Той обаче прохожда в света на международния шпионаж - със смесица от наивност и хладнокръвие и далеч не е подготвен за това, което предстои.

Бонд попада в Южна Франция и се сблъсква с Жан Пол Сипио – чудовищен корсикански гангстер, лидер на местния подземен свят. Сипио е типичният злодей, който печели от наркотици. Около него се навърта фаталната Сикстин, загадъчна и изобретателна бивша агентка, огледален образ и контрапункт на младия Бонд. Тя има връзка с Ъруин Улф, американски индустриалец, замесен в зловещи международни игри.

От мрачните улици на Марсилия до луксозните казина на Ривиерата, от убийствените мрежи на подземния свят до опасна нова форма на организирана престъпност – единствено Бонд може да оцелее. Той е не само изкусен шпионин, но и човек, който допуска грешки, подценява враговете си, подлага се на рискове, но никога не се предава и надделява – с класа, остроумие и студена решителност. Тази негова първа официална мисия ще го превърне в добре познатата икона и включва преследвания с коли, щурмуване на строго пазени обекти, изтънчени питиета и атмосфера, пропита с френски чар и международни интриги.

Антъни Хоровиц не просто възкресява Джеймс Бонд – той му вдъхва нов живот. Писателят вплита в повествованието непубликувани чернови на самия Иън Флеминг, което придава на романа автентичност, каквато рядко се среща. Всяка сцена е кадър от велик шпионски филм. Но Хоровиц остава верен на класическия Бонд, докато го представя от съвременна гледна точка и придава дълбочина на образа му. Неслучайно е избран от наследниците на Иън Флеминг да пише нови романи за Джеймс Бонд.

