Ново начало за Джеймс Бонд
Антъни Хоровиц започва поредица романи за Агент 007, стъпва върху чернови на Иън Флеминг
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Антъни Хоровиц започва поредица романи за Агент 007, стъпва върху чернови на Иън Флеминг
Джени Хейл и Бен Милър са сред първите автори, които ще четем
Носителят на тазгодишната международна награда "Букър" изнесе сказка
Героините на Тереза Дрискол и Джейн Ан Кренц борят пороци в мъжкия свят
Георгий Михайлович Романов ще се ожени за италианската си годеница Виктория Романовна Бетарини
Няколко от най-добрите книги от началото на века четем и на български
И половин час с книга на ден е полезно за здравето Който чете романи от всякакви жанрове, ще живее с близо 2 години по-дълго от тези, които не отваря...
"Бариерата" на Павел Вежинов е изключителен роман, казва румънската писателка Йоана Първулеску е професор по литература в университета "Букурещ" и пи...
Романите са на почит, борим стреса с четива за самопомощ На днешния празник, в който почитаме словото и културата, неизбежно възниква въпросът - чета...
Животът на порнозвездите далеч не е черно-бял. Парадоксите, обратите, пък дори и катарзисите, се срещат по-често отколкото аудиторията им може да си п...
10-дневен фестивал отбелязва през есента 125 години от рождението на кримикралицата Експерти обявиха формула, чрез която читателите могат да посочат...
Истории от книжната борса Издателката и майсторка на късия разказ Весела Люцканова е събрала своите "истински истории с истински герои" от книжната б...
Отдавна трябваше да се приеме Закон за българския език, твърди председателят на СБП Близо 700 автори членуват в Съюза на българските писатели, роден...
Силната обич се наказва Дали е достатъчно просто да обичаме безкрайно децата си? Дали безпрекословните ни и безгранични чувства не крият рискове? Осо...
Бегбеде: Любовта трае три години Гаранционният й срок е като на пералните Някои вярват в любовта, други не вярват. А Марк Мароние вярва, че любовта...
Дж. Д. Селинджър, най-пестеливият и мълчащ писател сред големите, е дал позволение да публикуват малка част от негови произведения, които е творил в д...
Над 35 издателства се хвалят с хитове в 12 шатри от 2 до 12 август