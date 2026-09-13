Шарън Стоун-звездата на Виенския бал. С кого ще влезе под ръка в операта
Много се вълнувам да се потопя в този свят, казва актрисата
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Много се вълнувам да се потопя в този свят, казва актрисата
БГ дами почетоха Йохан Щраус син с валсове и феерични рокли
Шлейфове, дантели, кристали и пера красят официални модели за сезона
Бизнесмени и политици репетират за Виенския бал в София
Прочутият шеф Готфрид Ганстерер и танц майсторът Ади Лозанчич идват от Австрия за грандиозното събитие
Дантели, визони и смокинги владеят софийските салони В разгара на светския сезон в София в класацията на шика влязоха дами и господа най-вече от сред...
Събитието събра средства за онкоболни децаПолитици и бизнесмени танцуваха валс в хотел "Балкан" Под звуците на "Полонеза на ветрилото" от Карл Михаел...
Трима посланици блеснаха на дансинга за Виенския бал
Русе. Първият от 145 години насам Виенски бал се проведе в Русе. Той бе кулминацията на честванията по повод 110-ата годишнина на емблематичното за ду...