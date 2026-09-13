Всичко за Виенски Бал

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Триумфът на класиката

Триумфът на класиката

Дантели, визони и смокинги владеят софийските салони В разгара на светския сезон в София в класацията на шика влязоха дами и господа най-вече от сред...

26 февруари | 19:05
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Виенският бал събра елита

Виенският бал събра елита

Събитието събра средства за онкоболни децаПолитици и бизнесмени танцуваха валс в хотел "Балкан" Под звуците на "Полонеза на ветрилото" от Карл Михаел...

22 февруари | 18:01
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