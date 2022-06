Фурор! Метъл величия се завръщат у нас

Хеви метъл величията Iron Maiden се завръщат у нас! Концертът на англичаните ще бъде в зала "Арена Армеец" в София на 13 юли 2022-а. Специални гости на шоуто ще бъдат "Lord Of The Lost".

Гостуването на култовите музиканти е част от турнето им "Legacy Of The Beast 2022". Обиколката получава изключително одобрение от фенове и медии като най-екстравагантното и зрелищно изпълнение в кариерата на бандата до момента. То вече е гледано от над два милиона души по света, а сет листът му включва любими от десетилетия парчета. Освен някои от най-големите хитове на Iron Maiden на концерта за пръв път ще прозвучат на живо парчета от последния студиен албум на групата – "Senjutsu", който дебютира под #1 в България.

"Най-сетне ще можем да направим голямото европейско турне "Legacy Of The Beast", което трябваше да се случи през 2020 г., но се наложи да отложим два пъти! Щастливи сме, че успяхме да добавим още концерти в няколко страхотни източноевропейски страни. Планираме някои промени в продукцията и сет листа, за да включим парчета от новия албум "Senjutsu" – така ще направим "Legacy Of The Beast Tour 2022" дори още по-впечатляващ и грандиозен. Все пак, бъдете сигурни, че ще включим всички хитове и ключови елементи от първоначалния ни замисъл за турнето – легендарния "Spitfire", огнехвъргачката, гигантския Икар и всичко останало! Разбира се, ще разтърсим ситуацията с един нов "Senjutsu свят", в който Еди ще има сериозна конкуренция", споделя мениджърът на групата Род Смолууд.

Вокалистът Брус Дикинсън добавя: "Много щастливи, че успяхме да добавим София и други източноевропейски градове със страхотни фенове. Развълнуван съм от новите елементи на сцената и да споделим с вас какво сме подготвили. Цялата група много се забавлява по време на турнето "Legacy" и с удоволствие се връщаме, за да свирим на живо и да се видим с всички Вас отново!".