Само класики! Iron Maiden идва в София с уникален сетлист

Легендарните IRON MAIDEN обявиха нова дата от юбилейното си двугодишно турне Run For Your Lives – на 26 май 2026 г. бандата ще изнесе грандиозен концерт на националния стадион „Васил Левски“ в София. Турнето е по повод 50-годишнината на Maiden и ще бъде изцяло посветено на ранните им години: сетлистът обхваща периода от дебютния албум Iron Maiden (1980) до Fear of the Dark (1992). Феновете ще могат да чуят на живо песни от годините, в които групата създава своите най-емблематични албуми като Killers, The Number of the Beast, Piece of Mind, Powerslave, Somewhere in Time и Seventh Son of a Seventh Son и No Prayer for the Dying.

Билетите за концерта ще бъдат достъпни с ексклузивна предварителна продажба за членовете на Fest Club от 24 септември в 11:00 ч. – платформата, през която бяха изкупени над 60% от билетите за концерта на Роби Уилямс, тъй като все повече фенове я избират като най-сигурния начин за ранен достъп до най-търсените концерти в България. Масовата продажба за всички започва на 27 септември (събота) в мрежата на Ticket Station, а цените са между 99 и 280 лв. Към специалното събитие в София ще се присъедини и Eddie’s Official Pop-Up Dive Bar, който ще отвори врати с Trooper Beer, Darkest Red Wine и ексклузивен мърчандайз.

Турнето е специален подарък за всички, които са израснали с музиката на IRON MAIDEN. Песни като Hallowed Be Thy Name, The Trooper, 2 Minutes to Midnight, Wasted Years и Fear of the Dark са саундтракът на цяло поколение, който ще оживее в сърцето на София в края на май. За онези, които помнят първите си касетки или винили на Maiden, и за младите фенове, които искат да усетят духа на 80-те, това шоу ще бъде среща с най-чистата енергия и магия на групата в годините, когато създаваше своята легенда.

IRON MAIDEN – Run For Your Lives World Tour 2026. София ще бъде част от историята. Следете всички новини и допълнителни анонси на festteam.bg, ticketstation.bg и в социалните мрежи.

