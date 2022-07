Отново! IRON MAIDEN разтърси София

Британските метъл величия IRON MAIDEN преобразиха Арена Армеец във фентъзи свят, изпълнен с епични чудовища, огньове, подли демони, самураи и безстрашни воини – в лицето на своите фенове.

Зашеметяващата енергия на изпълнителите се сля в едно с интензивните емоции на българската публика на напълно разпродадения концерт в столицата снощи.

Легендарната група дойде за пореден път у нас, което нямаше как да не се превърне в еднсо от рок събитията на годината.

Дългоочакваният от българските фенове лайв бе част от световното турне на групата - Legacy Of The Beast. От най-големите хитове в кариерата на бандата, през песни от последния студиен албум Senjutsu, до емблематичните образи в представленията на бандата, като гигантския Икар, огнехвъргачката, грандиозния Spitfire, Legacy Of The Beast е посетено от над 2 милионa фенове по света и определено като най-зрелищното и визуално зашеметяващото шоу в историята на IRON MAIDEN. Сега и българската публика може да потвърди това!

Специалните гости и съпорт на шоуто, немската готик метъл група Lord Of The Lost се качиха първи пред ентусиазираната публика с парчета в специфичното си дарк рок звучене.

Веднага след тях, в еуфория над 12 000 души в София станаха свидетели на епични сценични декори, сет лист с перфектната комбинация от класики на групата и най-новите им парчета и способността да направят впечатляващо шоу. Резониращият в Арена Армеец глас на Брус Дикинсън, даде тон на многобройната публика да запее заедно с него любимите си песни и така – до края на концерта. IRON MAIDEN, като истински разказвачи на истории, пренесоха публиката в техния свръхестествен приказен свят и за това представление ще се говори дълго.

