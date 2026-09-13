Най-малко 15 ученички загинаха при пожар в пансион в Кения
Причината за пожара все още се изяснява
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Причината за пожара все още се изяснява
Повече от 300 000 кенийци излязоха по улиците в 3 ч. през нощта под проливния дъжд в столицата Найроби, за да зърнат папа Франциск при първото му пос...
Взрив в електрически трансформатор предизвика блъсканица и паника в университета в Найроби. В резултат на това над 140 студенти са пострадали, а един...
Найроби. Четирима души са загинали, след като товарен самолет се разби в търговска сграда в столицата на Кения, Найроби, малко след излитането му глав...
Найроби. Най-малко шест души са били убити, а 25 бяха ранени , след като три бомби са били хвърлени в оживена част на столицата на Кения. Съобщениет...
По-рано през месеца четирима души бяха обвинени в „поддържане на терористична група" заради атаката в мол в Найроби
В търговския център "Уестгейт" в Найроби, Кения, бяха намерени две овъглени тела. Най-вероятно е да са на двама от екстремистите, които миналия месец...
Найроби. Сомалийската ислямистка организация Аш-Шебаб обяви, че ще засили въоръжените си нападения срещу Кения, след като правителството в Найроби отк...
Найроби. Правителството на Кения е било предупредено от Израел за висок риск от атентат малко преди атаката срещу търговския център "Уестгейт" в Найро...
Найроби. Ислямистите от групировката "Аш Шабаб", които атакуваха търговския център в Найроби, са планирали внимателно удара си. Това твърди в. "Ню Йор...
Найроби. В Кения започва тридневен национален траур за жертвите от атаката в търговски център в Найроби. Атаката, при която бяха взети и заложници, пр...
Найроби. Кенийският президент Ухуру Кениата обяви тази вечер край на операцията срещу ислямистите от съседна Сомалия, атакували в събота търговски цен...
Найроби. В търговския център в Найроби, в който преди четири дни свързани с Ал Кайда екстремисти взеха заложници, отново се водят сражения. Във вторн...
Найроби. Сомалийската групировката на ислямистките бунтовници "Ас Шебаб" заплашиха да убият държаните от похитителите заложници. Групировката поеха от...
Най-малко 68 души са убити и над 175 са ранени
Няма информация български граждани да са се намирали в мола в Найроби
Загиналите са 59 души, а десетки са ранени
Въоръжените ислямисти са взели заложници, най малко 39 души са убити
Найроби. Минимум 22-ма души са загинали при въоръженото нападение над търговски център в кенийската столица Найроби, съобщава РИА Новости. Предполага...
Найроби. Въоръжен мъж е открил стрелба в търговски център в столицата на Кения, Найроби, предаде Би Би Си. Престрелката продължава, като в нея са се...