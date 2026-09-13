Всичко за Найроби

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Последни новини Свят
Кения е знаела за атаката

Кения е знаела за атаката

Найроби. Правителството на Кения е било предупредено от Израел за висок риск от атентат малко преди атаката срещу търговския център "Уестгейт" в Найро...

28 септември | 19:37
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"Аш Шабаб" крила оръжия в мола

"Аш Шабаб" крила оръжия в мола

Найроби. Ислямистите от групировката "Аш Шабаб", които атакуваха търговския център в Найроби, са планирали внимателно удара си. Това твърди в. "Ню Йор...

26 септември | 18:28
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Продължава битката в Найроби

Продължава битката в Найроби

Найроби. В търговския център в Найроби, в който преди четири дни свързани с Ал Кайда екстремисти взеха заложници, отново се водят сражения. Във вторн...

24 септември | 7:32
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