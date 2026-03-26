Шокиращо: 12-годишно момиче роди в Ямбол

Над 1600 прекъснати бременности при тийнейджърки са регистрирани в България през 2025 година, като 92 от тях са на момичета под 15-годишна възраст, както "Стандарт" вчера съобщи. Тревожната национална статистика се допълва от случаите на екстремно ранно майчинство, сред които е и 12-годишно момиче, родило в областната болница в Ямбол, пише petel.bg

Медицинските специалисти в региона се сблъскват ежедневно с последствията от ранните раждания.

„Тази тенденция е от доста години. Това не ни изненадва“, коментира д-р Пламен Рибаров от болницата в Ямбол. Той е категоричен, че детският организъм не е чисто физиологично подготвен да износи и роди дете по начина, по който го прави една зряла жена.

Според медика основните причини за ранните бременности са комплексни, но институционалното бездействие е ключов фактор. „Голяма роля играят религиозните, етническите фактори. Разбира се и липсата на контрол от държавата“, допълва лекарят.

Феноменът „деца раждат деца“ създава и специфична социална картина в лечебните заведения. Д-р Рибаров описва обичайната гледка при изписване на непълнолетните майки.

„При изписването на родилка, която е примерно 16-годишна, ние я виждаме долу с цял един клас, образно казано, от нейни приятелки. Всяка с по едно бебенце гушнала“, разказва медикът.

Проблемът се задълбочава и от юридическите и административни пречки, с които се сблъсква медицинският персонал на първа линия. Старшата акушерка Макарева обяснява, че често непълнолетните родилки пристигат в болницата без никакви лични документи и без посетена женска консултация.

„Трябва да сигнализираме и на органите на полицията да установят лицето, което водят. Те нямат издадени лични карти, нямат актове за раждане“, подчертава акушерката.

В повечето случаи момичетата са придружавани от роднини на момчето, което също е малолетно или непълнолетно. „Нямаме законен представител, който да ни се подпише, да ни каже, че това е тяхното дете“, обяснява Макарева парадоксите, с които здравната система се бори всекидневно.

