Потресаващо! Откриха труп на млада жена в куфар

Зловеща находка потресе централната част на Атина. Тялото на 24-годишна жена от Буркина Фасо беше открито натъпкано в куфар, оставен до контейнер за смет. Гръцката полиция разследва случая и проверява няколко версии за смъртта ѝ.

Куфарът бил намерен в неделя вечерта от местен жител, който усетил силна неприятна миризма. Когато се приближил, забелязал да се подава човешки крайник и незабавно подал сигнал в полицията. Районът бил отцепен, а пристигналите служители установили, че в багажа има човешко тяло.

Първоначално самоличността на жената останала неизвестна. По-късно тя била установена чрез пръстови отпечатъци. Оказало се, че е на 24 години и е родом от Буркина Фасо. Сигнал за изчезването ѝ бил подаден още на 29 октомври в полицейското управление в атинския квартал „Кипсели“, съобщава кореспондентът на БТА в Атина Иван Лазаров.

При огледа станало ясно, че тялото било поставено в чувал за отпадъци, а краката на жената били вързани. Първоначално не са установени видими следи от наранявания. Според предварителната оценка на съдебния лекар смъртта е настъпила между пет и седем дни преди откриването на тялото.

Предстои аутопсия, която трябва да даде отговор на въпроса как е починала младата жена. Разследващите работят по няколко версии, включително убийство чрез задушаване или смърт вследствие на употреба на наркотици, след която тялото е било преместено.

Полицията смята, че куфарът вероятно е бил оставен до контейнера през последното денонощие преди откриването му, тъй като в района сметосъбирането се извършва ежедневно.

В момента криминалистите преглеждат записите от охранителните камери в района, за да установят кой е изоставил багажа. Разследването е поето от отдела за разследване на убийства към гръцката полиция.