500 евро, за да изчезне едно разследване. Полицай загази в София

Разследващ полицай от Столичната дирекция на вътрешните работи е обвинен, че поискал и получил подкуп от 500 евро, за да съдейства за прекратяването на наказателно производство. Според прокуратурата служителят прибрал парите на оживено кръстовище в центъра на София, а срещу сумата обещал да изпрати разследвано от него дело с мнение за прекратяване.

Софийската градска прокуратура вече му е повдигнала обвинение за длъжностен подкуп. Любопитен обрат настъпил при определянето на мярката му за неотклонение, след като здравословното състояние на полицая рязко се влошило и се наложило да бъде хоспитализиран.

500 евро за прекратяване на разследване

Според събраните до момента доказателства случаят се разиграл на 6 ноември 2026 г. около 15:00 часа в района на кръстовището на булевардите „Христо Ботев“ и „Тодор Александров“ в София.

Разследващият полицай, използвайки служебното си положение, поискал и приел 500 евро, за да предприеме конкретни действия по досъдебно производство, което самият той водел.

Уговорката предвиждала служителят да изпрати материалите по делото на прокуратурата с мнение за прекратяване. Освен това той трябвало да съдейства за окончателното прекратяване на производството, съобщиха от Софийската градска прокуратура.

На следващия ден, 7 ноември, полицаят бил привлечен като обвиняем за подкуп, извършен от длъжностно лице.

Внезапна хоспитализация и гаранция от 3000 евро

Срещу обвиняемия е определена мярка за неотклонение „парична гаранция“ в размер на 3000 евро. При вземането на решението е отчетено рязкото влошаване на здравословното му състояние, заради което се наложило постъпването му в болница.

Разследването продължава под надзора на Софийската градска прокуратура. Действията по събиране на доказателства се извършват от Следствения отдел към прокуратурата.