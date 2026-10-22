Прокуратурата поиска депутатски имунитет. Погна Божидар Божанов

Временно изпълняващият функциите главен прокурор Ваня Стефанова внесе в Народното събрание искане за сваляне на депутатски имунитет по дело за престъпление по служба. Става дума за Божидар Божанов от „Демократична България“, заместник-председател на парламентарната група. Прокуратурата посочва народния представител само с инициалите Б.Б.

Искането цели да бъде възобновено наказателното производство пред Софийския градски съд, което е спряно от началото на септември заради придобития от депутата имунитет след парламентарните избори.

Делото е спряно от 1 септември

Предложението за сваляне на имунитета е направено от прокурор от Софийската градска прокуратура. Според официалното съобщение съдебното производство е спряно с определение на Софийския градски съд от 1 септември 2026 г.

Причината е, че след парламентарните избори Б.Б. отново е придобил депутатски имунитет. С решение на Централната избирателна комисия от 24 април той е обявен за народен представител, а на 30 април е положил клетва в 52-рото Народно събрание.

Съгласно конституционните правила продължаването на наказателното преследване изисква разрешение от Народното събрание или писмено съгласие на самия депутат.

Това означава, че прокуратурата не иска започването на ново разследване, а възобновяване на вече образувано съдебно производство.

Обвинение за престъпление по служба

Божидар Божанов е подсъдим по обвинение за престъпление по служба по член 282, алинея 2 от Наказателния кодекс.

Обвинителният акт е внесен в Софийския градски съд на 1 октомври 2025 г. На 28 април тази година съдът връща делото на прокуратурата заради установени нарушения в обвинителния акт.

Софийската градска прокуратура протестира решението. На 22 юни Софийският апелативен съд отменя определението за връщане и разпорежда съдебното производство да продължи.

Впоследствие обаче възниква процесуалната пречка, свързана с новия депутатски имунитет на Божанов. Именно тя е основанието за внесеното сега искане от Ваня Стефанова.

Обществена поръчка за близо 18 млн. лева

Обвинението срещу Божанов е свързано с периода, когато той е министър на електронното управление.

Според съобщение на Софийската градска прокуратура от март 2025 г. разследването обхваща действия между 20 май и 17 юни 2022 г. Обвинението твърди, че като министър и възложител на обществена поръчка Божанов е нарушил служебните си задължения по Закона за защита на класифицираната информация и вътрешните правила за възлагане на обществени поръчки.

Според прокурорската версия той е предоставил на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Инфраструктура на електронното управление“ файл на флаш памет, съдържащ техническа спецификация, и е указал тя да бъде използвана за обществена поръчка на стойност близо 18 млн. лева.

Прокуратурата твърди, че по този начин е било създадено предимство за определен консорциум от търговски дружества. Тези обстоятелства са част от обвинителната теза и не са установени с влязла в сила осъдителна присъда.