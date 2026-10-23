Нов главен прокурор от днес. Изборът предизвика остри спорове

Магдалена Лазарова-Проданова поема днес ръководството на българската прокуратура след изтичането на шестмесечния срок на досегашния временно изпълняващ функциите главен прокурор Ваня Стефанова. Смяната става по решение на Пленума на Висшия съдебен съвет, който избра Лазарова със 17 гласа „за“ и два „против“.

Новият обвинител номер едно ще ръководи държавното обвинение за срок до шест месеца. Назначението предизвика спорове заради липсата на алтернативни кандидати, като сред критиците на процедурата беше и министърът на правосъдието Николай Найденов.

Ваня Стефанова освобождава поста след шест месеца

Смяната начело на прокуратурата е свързана с действащите ограничения в Закона за съдебната власт. Според тях един магистрат не може да изпълнява функциите на главен прокурор за период, по-дълъг от шест месеца.

Ваня Стефанова пое ръководството на държавното обвинение през април, след като Борислав Сарафов се оттегли от поста. Нейният срок приключи вчера, а от днес длъжността се поема от Магдалена Лазарова, която досега беше заместник на главния прокурор при Върховната касационна прокуратура.

Официалното решение на ВСС е взето на основание член 173, алинея 15 от Закона за съдебната власт. То предвижда Лазарова да изпълнява функциите на главен прокурор до шест месеца, като през този период може да бъде проведена и процедура за избор на титуляр.

17 гласа в подкрепа на Лазарова

Изборът беше направен на 15 октомври след повече от два часа дебати във Висшия съдебен съвет. Магдалена Лазарова беше единственият кандидат, предложен от Прокурорската колегия.

Номинацията беше представена от Огнян Дамянов, който подчерта професионалния й опит като прокурор, съдия и бивш член на кадровия орган. „Считам, че тя притежава необходимите качества да изпълнява функциите“, заяви Дамянов.

При гласуването 17 членове на ВСС подкрепиха кандидатурата, а двама се обявиха против. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.

Правосъдният министър поиска истински избор

Процедурата предизвика възражения заради представянето само на една кандидатура. Министърът на правосъдието Николай Найденов предварително настоя Прокурорската колегия да предостави възможност за избор между поне двама кандидати с ясно заявени позиции и визия за управлението на държавното обвинение.

Самият министър не предложи друга кандидатура. След гласуването той коментира, че практиката да се издига само един претендент е продължение на дългогодишна традиция в прокуратурата.

Найденов обяви, че ще прецени дали има основания и дали е целесъобразно да обжалва решението.

Спор и за начина на провеждане на заседанието

Възражения имаше и от членове на самия Висш съдебен съвет. Атанаска Дишева постави въпроса дали е спазен необходимият срок за предоставяне на материалите преди заседанието.

Според нея документите са били изпратени на членовете на ВСС едва предишния следобед, поради което не е спазено изискването за тридневен срок. Дишева предложи въпросът да бъде разгледан на извънредно заседание преди изтичането на срока на Ваня Стефанова.

Предложението беше отхвърлено с 15 гласа „против“ и три „за“. Огнян Дамянов възрази, че при предишен избор на временно изпълняващ функциите председател на Върховния административен съд е била приложена сходна процедура, без да бъдат повдигнати подобни възражения.

Коя е Магдалена Лазарова

Новият временно изпълняващ функциите главен прокурор има близо 30 години професионален опит в съдебната система. Според официалната й биография, публикувана от прокуратурата, тя завършва право през 1996 г., а професионалният й път започва в Благоевград.

През 1998 г. Лазарова става младши прокурор в Районната прокуратура в града. Впоследствие работи последователно като районен и окръжен прокурор, а през 2011 г. е назначена за заместник апелативен прокурор в София.

Между 2012 и 2017 г. е член на Висшия съдебен съвет. След приключването на мандата си преминава в съдебната система като съдия в Апелативния специализиран наказателен съд, а след закриването му продължава кариерата си в Софийския апелативен съд.

На 30 април 2025 г. Прокурорската колегия на ВСС я избира за заместник на главния прокурор по предложение на Борислав Сарафов. Тя встъпва в тази длъжност на 12 май същата година.

Предстои избор на титуляр

Магдалена Лазарова поема прокуратурата в момент, когато съдебната система се подготвя за нов избор на членове на Висшия съдебен съвет. Очакванията са след формирането на новия кадрови орган да започне и процедура за избор на титулярен главен прокурор.

При обсъждането на кандидатурата й Прокурорската колегия посочи именно предстоящата смяна на състава на ВСС като аргумент да се приложи принципът на старшинството при определянето на временен ръководител.

Според официалното съобщение на Висшия съдебен съвет определянето на Лазарова влиза в сила от 23 октомври. Със същата дата кадровият орган актуализира и избирателните списъци на действащите прокурори за предстоящия избор на нови членове на ВСС.