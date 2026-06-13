Приеха оставката на Сарафов, стана ясно кой ще го наследи
Шестмесечен мандат и готов резервен вариант при отказ
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Шестмесечен мандат и готов резервен вариант при отказ
Магдалена Лазарова е с 29 години юридически стаж
Предложението е на и.ф. главния прокурор Борислав Сарафов
Предложението идва след оставката на Елена Каракашева