Смяна на върха на прокуратурата, ВСС решава кой поема поста

Българската прокуратура е пред нова смяна на ръководството. Днес Пленумът на Висшия съдебен съвет трябва да реши дали Магдалена Лазарова ще стане следващият изпълняващ функциите главен прокурор. Кандидатурата й вече получи единодушната подкрепа на Прокурорската колегия, но процедурата предизвика разногласия заради липсата на алтернативни кандидати. Ако бъде избрана, Лазарова ще поеме ръководството на държавното обвинение на 23 октомври за срок от шест месеца.

Коя е Магдалена Лазарова

Лазарова е действащ заместник главен прокурор и към момента е единственият магистрат на тази длъжност. Тя заема поста от миналата година, когато прокуратурата беше ръководена от Борислав Сарафов.

В сряда деветимата членове на Прокурорската колегия подкрепиха кандидатурата й без нито един глас против. Така решението беше прехвърлено към Пленума на ВСС, който трябва да се произнесе окончателно.

Правосъдният министър възрази

Най-сериозният спор около процедурата е свързан с начина, по който се стигна до единствената кандидатура.

Правосъдният министър Николай Найденов настоя кадровиците да осигурят реална възможност за избор между поне двама кандидати. Според него решението не бива да се основава единствено на старшинството, а трябва да отчита професионалните качества и вижданията за управлението на прокуратурата.

В писмо до Прокурорската колегия Найденов предупреди, че досегашните процедури с един-единствен кандидат не са довели до положителен резултат за институцията. Въпреки възраженията му колегията реши да предложи само Лазарова.

Защо се стига до нова смяна

Предстоящото назначение е поредната промяна в ръководството на прокуратурата след оттеглянето на Борислав Сарафов.

На 22 април той оттегли съгласието си да изпълнява функциите на главен прокурор. Същия ден Прокурорската колегия определи на негово място Ваня Стефанова, която пое поста временно.

Шестмесечният срок на Стефанова изтича на 22 октомври. Именно затова ВСС трябва да вземе ново решение, с което да осигури приемственост в ръководството на държавното обвинение.