Мрежата ври! Обвиниха медици от Спешна помощ в побой над пациент
Чуват се обиди, а свидетели твърдят и за ритници по пациента
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Чуват се обиди, а свидетели твърдят и за ритници по пациента
Роден е край пътя близо до Лестър, сега живее в имение за 6 млн. британски лири
Тридневното събитие беше открито днес от тримата посланици на Великобритания, Ирландия и САЩ - Ема Хопкинс, Майкъл Форбс и Херо Мустафа
Прокурорите твърдят, че има опасност той да напусне страната
Съдът в Казанлък остави рецидивиста за постоянно в ареста
Притискала колата на младежите в мантинелата
Пореден вандализъм, нарече вицепремиерът нападението над курсанти
Йордан Пенев има дебело криминално досие
Две жрици на любовта са в полицейския арест за смъртта на 40-годишния ром Деян Николов, съобщиха от полицията в Кюстендил. Глухонемият ром от Дупница...
Лотариен билет ощастливи с половин милион абитуриент от ромския квартал "Изток" в Кюстендил. Късметлията Валентин Сашев още учи в местната селскостопа...
Абитуриент от ромския квартал „Изток" в Кюстендил спечели 500 хил.лв. от лотариен билет, разкриха близки до момчето, предаде infomreja.bg. Голямата с...
56-годишен ром с инициали С. М. е задържан за 24 часа в полицейското управление в Добрич, защото ударил полицай, съобщиха от областната дирекция на МВ...
Мъжът ще лежи 6 години зад решетките, като това не е първата му присъда Сашо Колев Паскалев на 57 години от ромски произход от Добрич е осъден на 6 г...
Айдън е ром от Столипиново. Пет години е живял в Германия, където изкарвал парите си с честен труд. Мария Илчева се срещна с него и научи, че в Герман...
Новият кмет на пазарджишкото село Семчиново Пламен Темелков встъпи в длъжност с помощта на полицията. По-рано днес българите от селото организираха жи...
Цветан Цветанов ще бъде екстрадиран в Австрия като съучастник Задържаният трафикант Методи прави бели, ама не е бандит, бранят го роднини и комшии Ц...
Прострелян ястреб, намерен в безпомощно състояние, бе спасен от софийско семейство, научи "Стандарт". Птицата е открита от Иван Кьоропанов и Силвия Ми...
Сливенският епархийски съвет наложи временно отстраняване от официално богослужение на свещеник Михаил от местното село Блатец. Преди месец отчето зад...
Мургав крадец се възползвал от отсъствието на стопаните на къща и в продължение на близо месец се зареждал с алкохол от мазето им. Срещу 30-годишния Р...
Само образованието може да промени манталитета им, твърди Иван Байрактаров Патриот поведе протеста в Гърмен на 23 май срещу ромските набези и бездейс...