Войната за новото сребро! Един метал поскъпна с 600% и разклати света

Един метал поскъпна с 600% и разклати света! Волфрамът! Това е изключителен химичен елемент с уникални физични свойства, които го правят незаменим в съвременния свят. Той притежава най-високата точка на топене сред всички чисти метали в природата, достигаща над 3400 градуса по Целзий, както и изключителна плътност, близка до тази на златните кюлчета. Металът се отличава с невероятна твърдост и устойчивост на износване, особено когато е в съединение с въглерод под формата на волфрамов карбид.

Добивът на суровината започва от дълбоки подземни мини, където се извличат сложни минерални руди като волфрамит и шеелит. Самият процес на рафиниране е изключително сложен, енергоинтензивен и екологично натоварен. Рудата се смилява, преминава през химични процеси за пречистване до амониев параволфрамат и след това се редува с водород, за да се получи чист волфрамов прах, готов за индустриална обработка.

Приложения в индустрията и в ежедневието

Стратегическото значение на волфрама се дължи на неговата роля в тежката промишленост и отбранителния сектор. Той е критичен компонент за производството на бронебойни снаряди, военни ракети и високотехнологични компоненти за бойна техника. В машиностроенето волфрамовият карбид се използва за направата на здрави режещи инструменти, свредла и минни фрези, без които индустриалното производство е немислимо. Металът намира приложение и в електрониката, както и в производството на съвременни фотоволтаични панели.

Въпреки че е тежък индустриален ресурс, волфрамът присъства незабележимо и в ежедневието на хората. Той влиза в състава на микроскопичните противотежести в мобилните телефони, които задвижват вибромоторчетата. Всеки домашен майстор го използва под формата на свредла с видия за пробиващи машини. В бита металът се среща още в специализираните халогенни и кухненски крушки, в спортните принадлежности като стрелички за дартс и риболовни тежести, както и в устойчивите на надраскване мъжки бижута и часовници.

Причините за шоковото поскъпване

Рязкото покачване на цената на волфрама с над 600% превърна суровината в една от най-горещите точки на световната икономика. Кризата е предизвикана от перфектна буря между избухналото индустриално търсене и драстично свитото предлагане. Навлизането на нови зелени технологии, ръстът в машиностроенето и милитаризацията на икономиките изстреляха потреблението до нива, които наличните мощности трудно задоволяват.

Ситуацията се натегна допълнително от строгите екологични регулации и ограниченията върху добива, които ограничиха доставките на суров материал. В отговор на кризата западните държави започнаха трескаво да залагат на рециклирането на стар волфрамов скрап и да търсят алтернативни източници, за да намалят зависимостта си от традиционните пазарни монополи.

Геополитическата карта и борбата за короната

На върха на световната пирамида в производството на волфрам стои, разбира се, Китай, който упражнява абсолютен господарски контрол върху около 80% от глобалния добив и преработка на метала. Пекин използва този стратегически лост чрез въвеждането на строги експортни квоти, ограничения върху износа на готови волфрамови продукти и класифицирането на суровината като материал с двойна употреба, което дава на азиатската гигантска икономика сериозно предимство в геополитическата шахматна дъска.

Срещу този неоспорим монопол САЩ, страните от Европейския съюз и други индустриални сили активно се опитват да си върнат контрола и да отнемат суровинната корона. Западните правителства финансират проучвания за нови находища и стимулират добива в региони извън китайското влияние, като насочват инвестиции към държави в Африка, включително Руанда, както и към Латинска Америка. Целта е изграждането на независими вериги за доставки, които да предпазят глобалната икономика от следващи ценови шокове.

Къде е България?

България заема ключово и същевременно уязвимо място в тази глобална суровинна криза поради традиционно силните си позиции в миннодобивната промишленост и преработката на цветни метали. Въпреки че страната ни не разполага с мащабни разработeни находища на волфрам от ранга на световните гиганти, родният индустриален сектор и машиностроенето са директно зависими от вноса на този стратегически метал и неговите сплави за производството на специализирани инструменти и технически компоненти. В условията на шесткратно поскъпване и затегнати експортни режими от страна на основните доставчици, българските предприятия са принудени да търсят алтернативни канали за доставка и да заложат на ефективното рециклиране на промишлен скрап, за да запазят конкурентоспособността си на европейския пазар.