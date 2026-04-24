Нова буря в ПП-ДБ! Мирчев и Божанов скочиха до тавана

„Да, България“ направи рязък ход към по-дълбока интеграция в коалицията ПП-ДБ, като реши да предложи официално коалиционно споразумение на партньорите си Демократи за силна България и „Продължаваме промяната“.

Идеята е да се сложи край на разпокъсаното управление в рамките на обединението и да се въведат ясни правила за вземане на решения. Така коалицията влиза в нов етап, в който залогът е не просто сътрудничество, а реално политическо сливане.

Натискът за по-структурирана формация идва на фона на нестабилни резултати и нужда от по-силно позициониране.

Ключов елемент в предложението е създаването на единен център-десен политически субект, който да обедини не само сегашните партньори, но и други формации извън коалицията. Това показва амбиция за разширяване на влиянието и консолидиране на електората.

Паралелно с това започва и подготовка за президентските избори, като целта е издигане на единна кандидатура. Така коалицията се стреми да избегне вътрешни разногласия и да излезе с общ фронт в ключовия вот.

Предложеното коалиционно споразумение включва серия от структурни промени - създаване на органи за управление, ясни механизми за вземане на решения и правила за работа на парламентарната група, които да осигурят по-голяма ефективност и координация.

Сред идеите е и провеждането на съвместни заседания на всички нива - национално, областно и местно, както и създаването на общи предизборни щабове. Въвеждат се и критерии за номинации, както и единна кадрова политика.

Най-радикалната част от предложението обаче е премахването на партийните квоти при следващи избори - ход, който директно атакува досегашния модел на разпределение на влияние в коалицията.

Всичко това показва, че вътре в ПП-ДБ започва процес на пренареждане, при който въпросът вече не е дали ще има промяна, а колко дълбока ще бъде тя.

