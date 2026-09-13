Синът на Ваня: Нима ще ме оставиш, мамо!
Боян Михайлов и певицата бяха много близки
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Боян Михайлов и певицата бяха много близки
Най-младата и емоционална участничка в шоуто се бори мъжки, но не успя
„Ваня Георгиева ми каза, че е започнала да прави масажи и допълнително си докарва добър доходи. Аз я питах дали може ли на мен да ми направи масаж и а...
Става дума за прелестната съпруга на Христо Златински - Ваня. Дамата искала семейството пак да се установи под тепетата, където живяха и преди време....
Илко я удушил часове след 23-ия й рожден ден, ревнувал я до лудост