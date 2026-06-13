Издъхналият пилот на Аерофрот бил здрав
Минал успешно през медицинска комисия
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Минал успешно през медицинска комисия
Андреас Лубиц е жив и се намира в Швейцария. Той обаче няма нищо общо с трагичния полет на Germanwings. Това съобщиха световни медии и уточниха, че им...
Писъци се чули едва в последните секунди Депресиран пилот нарочно е разбил самолета на "Джърмануингс". Шокиращото разкритие дойде от записа в намерен...