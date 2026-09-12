Трагедия край Несебър: Самоделен и незаконен мотоделтапланер погуби човек
71-годишният инструктор е в тежко състояние
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71-годишният инструктор е в тежко състояние
Водачът е загубил контрол над колата поради несъобразена скорост и се е блъснал в крайпътно дърво
Умееше много добре да го поставя на място
31-годишният фитнес инструктор Виктор Стоянов търси любовта на живота си
Започвам да водя практики за начинаещи, похвали се телевизионерката
Перфектното тяло се постига с много труд Калина Русева - инструктор по аеробика и фитнесКлуб "MD sport", зала 5-Б, стадион "Васил Левски" Каквото и...
Виктория Бекъм се подготвя да влезе в нова професия - инструктор по танци. Причината е особена молба на консервативната й майка - тя все още считала,...
Бачиново. В новопостроения въжен парк „Коколандия" в местността Бачиново децата ще използват съоръженията само в присъствието на специално наети инстр...
Аризона. Деветгодишно момиченце в САЩ уби случайно инструктора си по стрелба докато се учеше да използва високоскоростен картечен пистолет УЗИ, съобщи...