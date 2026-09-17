Казанлък увеличава двойно подкрепата за двойки с репродуктивни проблеми

Повече подкрепа за семействата, които мечтаят за дете – това е заложено в бюджета на Казанлък за 2026 г.



Общинският съвет гласува 35 000 евро за фонда за семейства с репродуктивни проблеми, които не се финансират от държавата.



През 2025 г. фондът бе с бюджет от 35 000 лева.

С увеличаването на фонда общината осигурява по-голям финансов ресурс именно за случаите, които остават извън държавното финансиране.



Срокът за кандидатстване е до 31.10.2026 година. Повече информация можете да откриете тук: https://www.kazanlak.bg/finansovo-podpomagane-za-in-vitro-protseduri



