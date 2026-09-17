Повече подкрепа за семействата, които мечтаят за дете – това е заложено в бюджета на Казанлък за 2026 г.
Общинският съвет гласува 35 000 евро за фонда за семейства с репродуктивни проблеми, които не се финансират от държавата.
През 2025 г. фондът бе с бюджет от 35 000 лева.
С увеличаването на фонда общината осигурява по-голям финансов ресурс именно за случаите, които остават извън държавното финансиране.
Срокът за кандидатстване е до 31.10.2026 година. Повече информация можете да откриете тук: https://www.kazanlak.bg/finansovo-podpomagane-za-in-vitro-protseduri
Казанлък увеличава двойно подкрепата за двойки с репродуктивни проблеми
Срокът за кандидатстване е до 31.10.2026 година
Повече подкрепа за семействата, които мечтаят за дете – това е заложено в бюджета на Казанлък за 2026 г.
Не пропускайте нищо важно
Получавайте най-новото от Стандарт първи — изберете как да сте в крак с новините.
Безплатно. Известяваме Ви в браузъра само при важна новина — без имейл и регистрация.