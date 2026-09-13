Турски експерти консултират безплатно двойки с репродуктивни проблеми
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За да се запишете за безплатна консултация, моля, посетете сайта на Brenner Group
С лично дарение в името на каузата и в подкрепа на над 12 семейства участват и служители на веригата от филиала в Костинброд
Със средствата, събрани в рамките на кампанията бяха подпомогнати 14 семейства
Общинският съвет гласува на своя сесия подпомагането на нови две двойки с репродуктивни проблеми
Семействата с репродуктивни проблеми са били подпомогнати финансово от общината от 2012 година до сега
МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски" в Кърджали и Виена Ин Витро Център организират безплатни консултации на двойки с репродуктивни проблеми. На 29 юли желаещи...
Вече трета година община Банско активно подпомага семействата с репродуктивни проблеми. Програмата стартира през 2014 година и ежегодно от общинския б...
Застоял начин на живот, диабет, високо кръвно, тютюнопушене и прекомерна употреба на алкохол - това са ключовите фактори, които водят до стерилитет пр...
Кърджали. 10 двойки с репродуктивни проблеми от община Кърджали са получили еднократна финансова помощ за лечение или ин витро процедури през 2014г. П...
Читалище събира таланти на концерт с подкрепата на "Стандарт" и "Марица" Благотворителен концерт дава рамо на двойки от Пловдив за ин витро. Идеята д...
Кърджали. Трета година община Кърджали подпомага двойки с репродуктивни проблеми. На юлското заседание местният парламент реши да бъдат отпуснати сре...
Варна. До края на годината ще бъдат отворени 28 областни и 16 общински центрове с кабинети за репродуктивни проблеми за детско и майчино здраве, откъд...
Кърджали. „От диагностиката до лечението - 28 дни" бе мотото на срещата, която се проведе между гинеколозите от МБАЛ"Д-р Атанас Дафовски" Кърджали и...
Кърджали. Втора година община Момчилград заделя средства за подпомагане на двойки с репродуктивни проблеми. „В тазгодишния бюджет са гласувани 4 000 л...
Габрово. 21 двойки от Габрово с репродуктивни проблеми са получили финансова помощ от бюджета на Община Габрово за изследвания и манипулации, предшес...
София. 145 000 двойки имат репродуктивни проблеми. Това сочи първото национално представително изследване на Института за социални изследвания и марке...
Стара Загора. Старозагорската община подпомогна с 40 000 лв. усилията на 25 семейни двойки с репродуктивни проблеми да се сдобият с желаното бебе. Тов...
30 хил. лв. дава общината на двойки с репродуктивни проблеми
Мъжете имат право на до 5 деца, за жените таванът е 34 г.
Печелят с нелегални лекарства на гърба на борещи се рожба